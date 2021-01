Torino | Zaza | “Rimontare una partita così è un segnale forte”

Leggi su sportface

(Di sabato 23 gennaio 2021) “In questo periodounaè un, sappiamo che le aspettative di tifosi, club e giocatori sono diverse ma ora siamo qui e non dobbiamo mollare come fatto oggi contro una squadra che è una delle rivelazioni del campionato. Ripartiamo da qui”. Queste le parole di Simonedopo la doppietta contro il Benevento che ha consentito aldi acciuffare il 2-2 nel recupero. Il centravanti italiano è stato schierato dal 1’ dal nuovo allenatore Nicola. “Ho avuto la fortuna di conoscerlo a Valencia perché venne con il suo staff e mi piacque molto, noi ora dobbiamo seguirlo: testa bassa e pedalare – spiega a Sky Sport – Giampaolo? Dispiace a tutti ciò che è successo, abbiamo avuto un po’ di sfortuna e i risultati non arrivavano. Ci siamo messi ...