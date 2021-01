Tg Scuola | edizione del 22 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Più fondi per l’istruzione, potenziamento dei mezzi di trasporto e una maggiore attenzione politica alle problematiche dei giovani. È quello che hanno chiesto gli studenti romani che si sono ritrovati davanti al Pantheon, nel giorno del ritorno in classe, per rivendicare la centralità del mondo della scuola. Il 18 gennaio gli studenti delle superiori sono tornati a scuola in Lazio, Emilia-Romagna, Molise e Piemonte. Ma non basta. I ragazzi vogliono che la scuola non richiuda. Un rientro stabile che corrisponda anche a un cambiamento politico. – ANTISEMITISMO, STORICO PEZZETTI: “SCUOLA FONDAMENTALE PER CONTRASTARE PREGIUDIZI”