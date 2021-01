(Di venerdì 22 gennaio 2021) Perquisizioni in corso anche a Genova e in altre città d'Italia: l'indagato è accusato di aver costituito un'associazione con finalità di, nonché di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal...

AnnickQuemper : RT @Miti_Vigliero: Terrorismo, indagine sull’estrema destra suprematista. Un arresto a Savona, perquisizioni anche a Genova - CorriereUmbria : Operazione antiterrorismo in tutta Italia #terrorismo #indagine #perquisizioni #perugia - rep_genova : Terrorismo, indagine sull'estrema destra suprematista: a Savona arrestato 22enne [aggiornamento delle 09:29] - Sydwerehere : La malapianta trumpiana rischia di attecchire anche da noi Bene estirparla subito Terrorismo, indagine sull’estrem… - Lgiova66 : RT @Miti_Vigliero: Terrorismo, indagine sull’estrema destra suprematista. Un arresto a Savona, perquisizioni anche a Genova -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo indagine

Il Secolo XIX

GENOVA (ITALPRESS) – Operazione antiterrorismo della polizia in Liguria e in altre regioni d’Italia in ambienti della destra radicale ...È stato arrestato a Savona un 22enne accusato di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Si tratta di un giovane ...