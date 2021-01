Stipendio docenti e ATA, oggi 22 gennaio l’accredito (Di venerdì 22 gennaio 2021) oggi, venerdì 22 gennaio, l'accredito dello Stipendio per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 gennaio 2021), venerdì 22, l'accredito delloper il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato. L'articolo .

mbbelluco : RT @GToccafondi: 30mila tra supplenti e personale Ata in difficoltà perché senza stipendio da ottobre. #intollerabile ed un insulto alla d… - ddgiusto : RT @GToccafondi: 30mila tra supplenti e personale Ata in difficoltà perché senza stipendio da ottobre. #intollerabile ed un insulto alla d… - GraziaGio1 : RT @GToccafondi: 30mila tra supplenti e personale Ata in difficoltà perché senza stipendio da ottobre. #intollerabile ed un insulto alla d… - DossiCarla : RT @GToccafondi: 30mila tra supplenti e personale Ata in difficoltà perché senza stipendio da ottobre. #intollerabile ed un insulto alla d… - Gladys82012839 : RT @GToccafondi: 30mila tra supplenti e personale Ata in difficoltà perché senza stipendio da ottobre. #intollerabile ed un insulto alla d… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendio docenti Stipendio docenti e ATA, oggi 22 gennaio l’accredito Orizzonte Scuola Rinnovo contratto scuola, solo 92 euro lordi medi mensili per i docenti

Il rinnovo del CCNL scuola 2019-2021 andrebbe a prevedere un aumento stipendiale di appena 92 euro lordi mensili. Insoddisfatti i sindacati ...

Scuola, 710 maestre e bidelli reclutati per il Covid sono senza stipendio da ottobre

La denuncia dei sindacati: centinaia di persone senza retribuzione. Verde (Uil): «Inaccettabile, i fondi sono solo sulla carta» ...

Il rinnovo del CCNL scuola 2019-2021 andrebbe a prevedere un aumento stipendiale di appena 92 euro lordi mensili. Insoddisfatti i sindacati ...La denuncia dei sindacati: centinaia di persone senza retribuzione. Verde (Uil): «Inaccettabile, i fondi sono solo sulla carta» ...