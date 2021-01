“Stefania Orlando? Quando avevo bisogno di droga se n’è andata”: lo sfogo di Andrea Roncato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Andrea Roncato è stanco delle polemiche sull’intervista rilasciata a Barbara D’urso e perde le staffe su Instagram. Ospite di Barbara D’Urso, Andrea Roncato ha parlato del motivo per cui si è lasciato con Stefania Orlando. Una versione dei fatti che è stata mostrata live al Grande Fratello Vip alla diretta interessata. Le parole dell’ex marito hanno ferito al punto Stefania da portarla ad una reazione d’istinto: ha cercato di abbandonare il reality ed è stata fermata dai coinquilini. La reazione di Stefania ha spinto i fan della Orlando a prendere le sue difese. Alcuni hanno criticato Roncato dicendogli su Instagram che non avrebbe dovuto rilasciare quell’intervista. Altri gli hanno chiesto spiegazioni ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 22 gennaio 2021)è stanco delle polemiche sull’intervista rilasciata a Barbara D’urso e perde le staffe su Instagram. Ospite di Barbara D’Urso,ha parlato del motivo per cui si è lasciato con. Una versione dei fatti che è stata mostrata live al Grande Fratello Vip alla diretta interessata. Le parole dell’ex marito hanno ferito al puntoda portarla ad una reazione d’istinto: ha cercato di abbandonare il reality ed è stata fermata dai coinquilini. La reazione diha spinto i fan dellaa prendere le sue difese. Alcuni hanno criticatodicendogli su Instagram che non avrebbe dovuto rilasciare quell’intervista. Altri gli hanno chiesto spiegazioni ...

