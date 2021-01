Sci alpino, le pagelle di oggi: Goggia cala il tris per la Coppa, Paris torna sul podio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Doppio podio per l’Italia in un venerdì dedicato alla velocità. A Crans Montana Sofia Goggia ha conquistato la terza vittoria stagionale, allungando in maniera decisiva nella classifica di specialità; mentre a Kitzbuehel Dominik Paris è tornato sul podio un anno dopo l’infortunio, cogliendo un importante terzo posto. Le pagelle della giornata: Sofia Goggia 10: si conferma la regina della discesa. Terza vittoria della stagione dopo Val d’Isere e St.Anton e soprattutto un successo che le permette di allungare in maniera significativa nella classifica di specialità. Il pettorale rosso è ben saldo sulla bergamasca, che domani cercherà la doppietta per ipotecare la Coppa. Il tutto attendendo il Mondiale di Cortina, dove l’obiettivo è un titolo che manca da ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Doppioper l’Italia in un venerdì dedicato alla velocità. A Crans Montana Sofia Ga ha conquistato la terza vittoria stagionale, allungando in maniera decisiva nella classifica di specialità; mentre a Kitzbuehel Dominikto sulun anno dopo l’infortunio, cogliendo un importante terzo posto. Ledella giornata: Sofia Ga 10: si conferma la regina della discesa. Terza vittoria della stagione dopo Val d’Isere e St.Anton e soprattutto un successo che le permette di allungare in maniera significativa nella classifica di specialità. Il pettorale rosso è ben saldo sulla bergamasca, che domani cercherà la doppietta per ipotecare la. Il tutto attendendo il Mondiale di Cortina, dove l’obiettivo è un titolo che manca da ...

