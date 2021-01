San Patrignano, Gad Lerner a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Muccioli? Da condannare: ispirò una legge che riempì le carceri di tossicodipendenti” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Vincenzo Muccioli? All’epoca sono stato tra coloro che lo condannavano, ma non per la pratica di relazione con i ragazzi, che spesso è stata salvifica, ma per l’ideologia che lui stesso ha voluto costruirci sopra”. Così, il giornalista e conduttore televisivo Gad Lerner, ospite de ‘La Confessione’ di Peter Gomez in onda venerdì 22 gennaio alle 22.45 su Nove, ha ricordato il fondatore della nota comunità per tossicodipendenti di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, tornato sotto i riflettori della cronaca in seguito all’uscita del documentario firmato Netflix ‘Sanpa – Luci e ombre della comunità di San Patrignano’. Lo storico conduttore de L’infedele su La7, ha proseguito facendo riferimento alla legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Vincenzo? All’epoca sono stato tra coloro che lo condannavano, ma non per la pratica di relazione con i ragazzi, che spesso è stata salvifica, ma per l’ideologia che lui stesso ha voluto costruirci sopra”. Così, il giornalista e conduttore televisivo Gad, ospite de ‘La’ diin onda venerdì 22 gennaio alle 22.45 su, ha ricordato il fondatore della nota comunità perdi San, Vincenzo, tornato sotto i riflettori della cronaca in seguito all’uscita del documentario firmato Netflix ‘Sanpa – Luci e ombre della comunità di San’. Lo storico conduttore de L’infedele su La7, ha proseguito facendo riferimento alla...

