Salvini diserta il processo a Torino, Gasparri scrive a Mattarella: "Inquietante negargli il legittimo impedimento" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il senatore di Forza Italia, presidente della Giunta delle immunità parlamentari, critica il "no" del giudice dopo il terzo forfait del leader leghista Leggi su repubblica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il senatore di Forza Italia, presidente della Giunta delle immunità parlamentari, critica il "no" del giudice dopo il terzo forfait del leader leghista

repubblica : Torino, Salvini diserta il processo per insulti ai magistrati: 'Impegni istituzionali'. Il giudice: 'Oggi Senato ch… - fanpage : Matteo Salvini diserta il processo per vilipendio, 'impegni in Parlamento'. Ma oggi il Senato è chiuso - StraNotizie : Salvini diserta il processo a Torino, Gasparri scrive a Mattarella: 'Inquietante negargli il legittimo impedimento'… - JackieMilesiF : Torino, Salvini diserta il processo per insulti ai magistrati: 'Impegni istituzionali'. Il giudice:… - MaxLandra : RT @chryduca: Torino, Salvini diserta il processo per insulti ai magistrati: 'Impegni istituzionali'. Il giudice: 'Oggi Senato chiuso, si v… -