Salvezza e fase d' élite per la Rari Nantes Salerno | adesso è certo

Futura domenica 24 gennaio a Pinerolo per l’ultimo appuntamento di campionato. Busto Arsizio – L’ultimo appuntamento previsto dal calendario – in realtà il penultimo per ...È giunto il momento che tutti aspettavamo. Grazie alla vittoria della Pro Recco sul Quinto per 17-4, la Rari Nantes Salerno è matematicamente salva e si aggiudica anche il diritto a giocare la fase d’ ...