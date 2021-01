Ricette mediche bianche digitali: cosa c’è da sapere? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del virus Covid-19, anche le Ricette mediche bianche diventano elettroniche. Dunque, si tratta di un documento digitale per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale. A disporre l’entrata in vigore, è un decreto del 30 dicembre 2020 del ministero dell’Economia e delle Finanze. Pubblicato Leggi su periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del virus Covid-19, anche lediventano elettroniche. Dunque, si tratta di un documento digitale per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale. A disporre l’entrata in vigore, è un decreto del 30 dicembre 2020 del ministero dell’Economia e delle Finanze. Pubblicato

