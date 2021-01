Real Madrid, il comunicato della società: Zidane non ci sarà con l’Alaves (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane è risultato positivo al Covid e pertanto non sarà presente nella trasferta di Vitoria-Gasteiz Con un comunicato stringato, il Real Madrid ha diffuso la notizia della positività al Covid-19 del suo allenatore Zinedine Zidane. Il tecnico dunque non sarà in panchina nella trasferta di campionato contro l’Alaves. I guai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’allenatore delZinedineè risultato positivo al Covid e pertanto nonpresente nella trasferta di Vitoria-Gasteiz Con unstringato, ilha diffuso la notiziapositività al Covid-19 del suo allenatore Zinedine. Il tecnico dunque nonin panchina nella trasferta di campionato contro. I guai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

