Polveriera Roma, l’ammutinamento della squadra: “non ci alleniamo”, situazione bollente anche in panchina (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una vera e propria Polveriera in casa Roma. E’ una situazione sempre più delicata per il club giallorosso, reduce da prestazioni veramente deludenti. A partire dalla debacle nel derby contro la Lazio, la partita più sentita della stagione. Poi il duro colpo dell’eliminazione in Coppa Italia contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, lo Spezia. In più si è aggiunta la figuraccia dei 6 cambi effettuati dai giallorossi, un altro errore regolamentare dopo quello in campionato contro il Verona che è costato un punto in classifica. Il tecnico Fonseca è sulla graticola, si giocherà la panchina nel prossimo match di campionato proprio contro lo Spezia, non saranno concessi altri passi falsi. l’ammutinamento del calciatori della ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una vera e propriain casa. E’ unasempre più delicata per il club giallorosso, reduce da prestazioni veramente deludenti. A partire dalla debacle nel derby contro la Lazio, la partita più sentitastagione. Poi il duro colpo dell’eliminazione in Coppa Italia contro unanettamente inferiore dal punto di vista tecnico, lo Spezia. In più si è aggiunta la figuraccia dei 6 cambi effettuati dai giallorossi, un altro errore regolamentare dopo quello in campionato contro il Verona che è costato un punto in classifica. Il tecnico Fonseca è sulla graticola, si giocherà lanel prossimo match di campionato proprio contro lo Spezia, non saranno concessi altri passi falsi.del calciatori...

