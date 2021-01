Perché Sanremo è Sanremo, ma non quello del 2021: ecco cosa succederà (Di venerdì 22 gennaio 2021) Perché Sanremo è Sanremo ma non quello del 2021. L’intenzione di realizzare un ‘festival della normalità‘ evapora naturalmente nel corso dei primi incontri di questa fase di definizione di misure anti covid e protocolli speciali affinché la kermesse abbia luogo. Ieri si è tenuto un primo faccia a faccia con il prefetto della città dei fiori, Alberto Intini, per discutere il piano sicurezza che consentirà di procedere con la tabella di marcia verso le date confermate dal 2 al 6 marzo. “Sanremo 2021 non sarà un evento pubblico” dice il prefetto che, in accordo con il nuovo Dpcm, conferma non esserci “alcuna ipotesi di presenza di pubblico né pagante, né su inviti”. Fonti vicine a Fanpage.it infatti confermano l’unica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)ma nondel. L’intenzione di realizzare un ‘festival della normalità‘ evapora naturalmente nel corso dei primi incontri di questa fase di definizione di misure anti covid e protocolli speciali affinché la kermesse abbia luogo. Ieri si è tenuto un primo faccia a faccia con il prefetto della città dei fiori, Alberto Intini, per discutere il piano sicurezza che consentirà di procedere con la tabella di marcia verso le date confermate dal 2 al 6 marzo. “non sarà un evento pubblico” dice il prefetto che, in accordo con il nuovo Dpcm, conferma non esserci “alcuna ipotesi di presenza di pubblico né pagante, né su inviti”. Fonti vicine a Fanpage.it infatti confermano l’unica ...

