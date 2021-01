”Non mi passa neanche per la testa”. Fiorella Mannoia gela Serena Bortone a Oggi è un altro giorno (Di venerdì 22 gennaio 2021) In vista della seconda puntata dello show di Fiorella Mannoia, La musica che gira intorno, la cantante è stata ospite di Serena Bortone. nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno. La Bortone continua a condurre da casa dopo la positività al Covid. Quello di venerdì 22 gennaio è il secondo e ultimo appuntamento dello show che celebra la musica e il suo ruolo come colonna sonora della nostra vita. Insieme a Fiorella Mannoia ci saranno tanti ospiti – tra monologhi, duetti e dialoghi sul palco – come Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) In vista della seconda puntata dello show di, La musica che gira intorno, la cantante è stata ospite di. nella puntata odierna diè un. Lacontinua a condurre da casa dopo la positività al Covid. Quello di venerdì 22 gennaio è il secondo e ultimo appuntamento dello show che celebra la musica e il suo ruolo come colonna sonora della nostra vita. Insieme aci saranno tanti ospiti – tra monologhi, duetti e dialoghi sul palco – come Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori, ...

