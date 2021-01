Milik saluta il Napoli | «Via con il sorriso | tra lacrime di gioia e dolore» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Arekile la città partenopea: ecco le parole di addio dell’attaccante passato al Marsiglia –Areke il. Ecco le sue parole in unsui social. «Sono arrivato anell’estate del 2016, più di 4 anni fa. Non dimenticherò mai l’impatto con la città,ti fa sentire a casa, come mi sono sempre sentito io. Ci sono state volte in cui ho pianto: diquando mi sono infortunato, di tristezza quando siamo andati così vicini allo Scudetto il secondo anno, didopo il rigore segnato in finale di Coppa Italia. Per tutto il tempo anche durante i periodi più difficili c’è stato una sola certezza: il calore ...