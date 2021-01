Milena Mancini | chi è l’attrice e ballerina moglie di Vinicio Marchioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021)nasce a Roma il 3 marzo 1977. Si diploma nel 1996 presso il Balletto di Roma in danza classica, moderna e jazz. Successivamente studia recitazione in Italia e negli Stati Uniti: nel frattempo lavora comenelle trasmissioni di Buona Domenica, I ragazzi irresistibili, Tira & Molla, il tour Da me a te con Claudio Baglioni. Comeè protagonista in tour europei e australiani con Kylie Minogue, Robbie Williams, Geri Halliwell e Ricky Martin. Al cinema debutta nel 2003 con il film horror The Mark – Il segno della vendetta: poi lavora Gabriele Muccino per il mediometraggio “Le affinità elettive”. Debutta in televisione come attrice partecipando a un episodio della serie tv Diritto di difesa. Nel 2007 è tra i protagonisti della miniserie TV Il generale Dalla Chiesa. Dopo un anno prende ...