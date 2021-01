Maltempo Medio Oriente – Neve gelo la situazione tragica in Siria (Di venerdì 22 gennaio 2021) Drammatica la testimonianza di Nicolò Govoni, fondatore di Still I Rise: «l’inverno in Siria è l’inferno in Terra» Un’ondata di forte Maltempo ha travolto il Medio Oriente negli ultimi giorni, portando anche Neve e gelo in molte zone. Estremamente abbondanti le nevicate che hanno raggiunto la Turchia, dove la Neve ha imbiancato anche Istanbul e ha fatto registrare accumuli Leggi su periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Drammatica la testimonianza di Nicolò Govoni, fondatore di Still I Rise: «l’inverno inè l’inferno in Terra» Un’ondata di forteha travolto ilnegli ultimi giorni, portando anchein molte zone. Estremamente abbondanti le nevicate che hanno raggiunto la Turchia, dove laha imbiancato anche Istanbul e ha fatto registrare accumuli

patriziarutigl1 : Maltempo in Medio Oriente ! - vivereitalia : Maltempo: venti di burrasca al Centro-Sud. Neve fino a quote collinari sulle regioni del medio adriatico… - vivereitalia : Maltempo: venti di burrasca al Centro-Sud, Neve fino a quote collinari sul medio adriatico -