Maltempo, allerta gialla: il Comune di Napoli chiude parchi e cimiteri (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Comune di Napoli ha pubblicato sul sito istituzionale un avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 21:00 di venerdì 22 gennaio 2021 e fino alle ore 15:00 di sabato 23 gennaio 2021, comunicando che i parchi e i cimiteri cittadini resteranno chiusi. Livello di allerta: gialla. Fenomeni rilevanti: Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporale. Venti localmente forti dai quadranti occidentali con raffiche. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Tipologia di rischio: Idrogeologico per temporali. Principali scenari di evento ed effetti al suolo: – Fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale ...

