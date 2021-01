Liguria, Toti: 'entro 31 marzo vaccini Pfizer sufficienti per tutti over 80' (Di venerdì 22 gennaio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di venerdì 22 gennaio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

AsseretoR : @sbonaccini @RegioneER Presidente Toti dove sta la Liguria? - Broadway42nd : Bello il modello lombardo della sanità... peccato quel coso di Toti lo abbia importato in Liguria.… - MovArturo5Terre : Ricomincia a rompere? Covid, #Toti: «Dati in miglioramento, Liguria da zona gialla» - AnsaLiguria : Nuova pneumologia a Villa Scassi. Toti, 1,4 milioni per gli interventi #ANSA - infoitinterno : Vaccini Pfizer in ritardo, anche in Liguria a rischio le seconde dosi. Toti: Siamo preoccupati' -