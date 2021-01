Intervistato senza mascherina | la Rai gli taglia il collegamento | VIDEO

Leggi su instanews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Rai, Alberto Matanoilalla Vita in diretta a unche rifiuta di mettere la, la Rai gliil(websource)La Vita in Direttailcon un ristoratore che si rifiuta di mettere la. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 gennaio 2021, durante la nota tramissione Rai del pomeriggio. Un inviato del programma era in strada per intervistare un ristoratore: il tema era i locali che rimangono aperti nonostante i divieti, perché temono di chiudere. Tutto sembrava procedere regolarmente, fin quando il conduttore, Alberto Matano, si è accordo che ...