In rosso Milano e gli altri Listini europei (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta no per la Borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Sul sentiment degli investitori pesano i timori per la congiuntura globale, specie dopo le dichiarazioni ieri della Lagarde e il dato odierna sull’attività manifatturiera che ha accelerato la contrazione a inizio 2021. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,216. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,64%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 52,29 dollari per barile, in forte calo dell’1,58%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +123 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%.Tra i ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta no per la Borsa di, che fa molto peggio deglimercati, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Sul sentiment degli investitori pesano i timori per la congiuntura globale, specie dopo le dichiarazioni ieri della Lagarde e il dato odierna sull’attività manifatturiera che ha accelerato la contrazione a inizio 2021. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,216. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,64%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 52,29 dollari per barile, in forte calo dell’1,58%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +123 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%.Tra i ...

BidoliNicola : @robersperanza @GiuseppeConteIT SARS COV 2. ??Assegnare un colore rosso ad una metropoli come Milano non rispecchia… - RedazioneLaNews : #Milano Incidente frontale tra 2 auto: 30enne in rosso e 24enne morto (era il suo compleanno) - InvestoPro_ita : ??Update #MERCATI 21 gennaio 17:30: Borse in rosso dopo #BCE, giù anche #Milano (-0,98%). ?Un minuto dedicato alla c… - Rosso_Milano : RT @acmilan: Official Statement: Andrea Conti ? - Sara04400782 : RT @djsabbs: A vedere da quello che c’è in giro è valido anche per la #zonarossa di Milano. @triomedusa Tiziano Ferro - Rosso Relativo Off… -

Ultime Notizie dalla rete : rosso Milano Borse in rosso, Milano perde l’1,5% Pesano energia, viaggi e auto Corriere della Sera Borsa: Milano cede il 2% con energia e banche

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - La Borsa di Milano amplia il calo con il Ftse Mib in calo del 2% a 21.972 punti. Su Piazza Affari raffica di vendite per il comparto dell'energia e banche. Scivola Tenaris (- ...

Borsa Milano peggiora ancora, -2%. Lo Spread tocca i 124,5, prima volta da novembre

Lo spread tra Btp e Bund si amplia ancora e tocca i 124,5 punti base per la prima volta da novembre scorso. Il rendimento del titolo decennale del Tesoro è in rialzo allo 0,74%. La Borsa di Milano amp ...

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - La Borsa di Milano amplia il calo con il Ftse Mib in calo del 2% a 21.972 punti. Su Piazza Affari raffica di vendite per il comparto dell'energia e banche. Scivola Tenaris (- ...Lo spread tra Btp e Bund si amplia ancora e tocca i 124,5 punti base per la prima volta da novembre scorso. Il rendimento del titolo decennale del Tesoro è in rialzo allo 0,74%. La Borsa di Milano amp ...