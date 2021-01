Hoffnheim-Colonia | formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Hoffenheim-, match valido per la diciottesima giornata di Bundesliga, si giocherà sabato 23 gennaio 2021 alle ore 18. Come arrivano le due sqadre? L’Hoffenheim, undicesimo in classifica con 19 punti, è reduce dalla vittoria ottenuta sul campo dell’Hertha e vuole sfruttare questo turno casalingo per ottenere altri 3 punti inchiave salvezza. il, terz’ultimo con 15 punti, ha espugnato nel turno precedente il campo dello Schalke e vuole bissarne il successo. Hoffenheim-: le probabiliHOFFENHEIM; Baumann, Nuhu, Vogt, Posch, Gacinovic, Rudy, Samassekou, Kramaric, John, Baumgartner, Dabbur.All.Hoeness: Horn, Cestic, Bornauw, Czichos, Ehizibue, Hector, Skhiri, Horn, Wolf, Duda, Drexler. All. Gisdol Dove vederla in tv Ilmatch sarà visibile in ...