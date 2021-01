Governo: Rotondi, ‘leale a Berlusconi ma ad elezioni non seguirò Salvini’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Sono stato eletto a Pescara in una lista denominata ‘Berlusconi presidente’. La gente ha votato per Silvio, mica per me. Adesso non è che io voto di testa mia e mi metto a fare il fenomeno nel palazzo di Montecitorio. Alle elezioni di giugno è diverso: con Salvini a capo di una coalizione sbilanciata a destra, assumerò una iniziativa politica -peraltro già pronta- di segno opposto”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi ala Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Sono stato eletto a Pescara in una lista denominata ‘presidente’. La gente ha votato per Silvio, mica per me. Adesso non è che io voto di testa mia e mi metto a fare il fenomeno nel palazzo di Montecitorio. Alledi giugno è diverso: con Salvini a capo di una coalizione sbilanciata a destra, assumerò una iniziativa politica -peraltro già pronta- di segno opposto”. Lo afferma Gianfranco, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi ala Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"Non sottovalutate la forza dei miei argomenti politici, culturali e religiosi: potrei convincere anche il presidente Berlusconi -aggiunge- ad una avventura nuova che elezioni improvvise renderebbero ...

