GF Vip, Salvo Veneziano attacca Signorini: “È vergognoso mettere due fratelli contro, ha umiliato…” (FOTO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) La diatriba tra Pierpaolo e Giulio Pretelli Salvo Veneziano ha più volte fatto capire di avere il dente avvelenato con il Grande Fratello Vip e soprattutto col suo conduttore. L’ex gieffino non ha digerito per nulla il comportamento assunto da Alfonso Signorini nella puntata di lunedì scorso nei confronti di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo. La situazione è nata da alcune interviste rilasciate dal 20enne ma anche dei genitori dell’ex Velino di Striscia la Notizia. Ma in particolare le parole di Giulio che facevano chiaramente capire di avere una preferenza per Elisabetta Gregoraci rispetto a Giulia Salemi hanno fatto arrabbiare il fratello maggiore. La presa di posizione di Alfonso Signorini Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sin dalla prima puntata sa perfettamente che inizialmente Pierpaolo Pretelli si era ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 22 gennaio 2021) La diatriba tra Pierpaolo e Giulio Pretelliha più volte fatto capire di avere il dente avvelenato con il Grande Fratello Vip e soprattutto col suo conduttore. L’ex gieffino non ha digerito per nulla il comportamento assunto da Alfonsonella puntata di lunedì scorso nei confronti di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo. La situazione è nata da alcune interviste rilasciate dal 20enne ma anche dei genitori dell’ex Velino di Striscia la Notizia. Ma in particolare le parole di Giulio che facevano chiaramente capire di avere una preferenza per Elisabetta Gregoraci rispetto a Giulia Salemi hanno fatto arrabbiare il fratello maggiore. La presa di posizione di AlfonsoChi segue il Grande Fratello Vip 5 sin dalla prima puntata sa perfettamente che inizialmente Pierpaolo Pretelli si era ...

infoitcultura : GF Vip: Signorini accusato dai social e da Salvo “Vergognati” - Steph3nie1 : @vip_erella Non è che le persone devono votare in base a chi vuole tommaso. Se è per questo io non ho mai dato,e ma… - infoitcultura : GF Vip, Salvo Veneziano attacca Signorini: “Ha umiliato Giulio Pretelli, dovrebbe vergognarsi” - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Salvo Veneziano contro Signorini: 'Vergognoso mettere due fratelli contro' - PippoFr40877063 : Il primo vip a essere salvo è...#Senato -