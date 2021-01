Fiorella Mannoia prima e dopo a Oggi è un altro giorno | “Mi piaccio molto di più adesso” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Stasera in onda il secondo appuntamento cone La musica che gira intorno e lei ospite in collegamento conè unha attraversato gli anni della sua carriera (). Seguendo le immagini delle sue partecipazioni al festival di Sanremo, partendo da Caffè nero bollente si è coperta gli occhi. Giovanissima non si riconosce e ancora una voltaci regala la saggezza di una grande artista e di una donna che con la sua meravigliosa maturità si piacepiù di ieri. Poco le importa della gioventù di quei tempi, ha vissuto eè contenta di come è diventata. Osserva con tenerezza ladi quei tempi, passano le canzoni scritte per lei dai grandi autori e avverte quel peso, lo ...