Errore nel calcolo dell'Rt: la Lombardia può tornare arancione. Fontana: "Basta calunnie" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo il ricorso contro la decisione del ministero della Salute di collocare la Lombardia in zona rossa, la Regione guidata da Attilio Fontana torna a chiedere la zona arancione, stavolta sulla base di un ricalcolo dell'Rt che la farebbe rientrare nella fascia di rischio più bassa (qui la diretta con le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo, qui le notizie sugli aggiornamenti delle zone). Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i tecnici della Regione "dovrebbero trasmettere al ministero della Salute i nuovi dati ammettendo di aver sbagliato il calcolo dell'Rt nell'ultimo monitoraggio e sollecitando una nuova valutazione della cabina di regia". In tal caso il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo il nuovo parere, "potrebbe firmare l'ordinanza che ...

