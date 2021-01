È istituito il Telefono Azzurro “Non abbandonare Insigne | abbraccialo”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Sala della Purezza e della Napoletanità (ex bagno e antibagno del Chiattone a Castel Volturno). Il Politburo dell’Urss (già Unione delle repubbliche socialiste e sarrite) si è riunito per esaminare e deliberare sulle lacrime ancora calde del Capitano dopo il solito rigore sbagliato con gli imperialisti bianconeri. Di seguito le decisioni. 1) , funzionante ventiquattro ore su ventiquattro. I tifosi potranno chiamare il numero 081-24242424 e lasciare il loro abbraccio virtuale al Capitano. Ogni settimana verranno sorteggiati tre premi tra tutti quelli che dimostreranno il loro amore immenso per. Primo premio: visita a Castel Volturno e partecipazione da portiere all’allenamento disui rigori. Secondo premio: visita a Castel Volturno e partecipazione all’allenamento disui tagli: il fortunato vincitore dovrà ...