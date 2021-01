Convocazione Assemblea Iscritti – Votazione su Statuto

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Di Vito Crimi, Capo Politico del MoVimento 5 Stelle Cari, ad ottobre del 2020 abbiamo iniziato il percorso degli Stati generali del MoVimento 5 Stelle che ha visto coinvolte più di 8mila persone, con incontri a livello territoriale e nazionale. All’esito di quel percorso è stato votato un documento che ha indicato alcuni indirizzi per il futuro del MoVimento, in termini di organizzazione, regole e principi. Uno dei punti più importanti è l’assetto della nuova governance del MoVimento, che deve prevedere una collegialità, una pluralità di soggetti che insieme possono concertare l’azione politica del MoVimento. Al fine di dare attuazione agli indirizzi votati dagli, è necessario procedere all’elezione del nuovo organo direttivo per il quale occorre prima apportare le relative modifiche allo. Per questo motivo, ...