Caporalato, 21 rider ammessi come parte civile nel processo a Uber: “Soddisfatti, ora garantire salari e sicurezza sul lavoro” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Ci trattavano come animali. Vogliamo un contratto vero e un’assicurazione”. Efousa e Rez sono due rider nigeriani che hanno lavorato per Uber Eat. Oggi a Milano, insieme ad altri diciannove loro colleghi, sono stati ammessi come parti civili nel processo per Caporalato che vede tra gli imputati l’ex manager di Uber Italy Gloria Bresciani e i vertici della società di intermediazione Flash Road City. Le indagini guidate dal pm Paolo Storari avevano scoperto un sistema che gli stessi imputati definivano “per disperati”. “Tre euro a consegna, non importava quanti chilometri facevi – racconta uno dei rider uno dei rider prima di entrare in Tribunale – e se ti rifiutavi ti toglievano dal sistema”. Punizioni che prevedevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Ci trattavanoanimali. Vogliamo un contratto vero e un’assicurazione”. Efousa e Rez sono duenigeriani che hanno lavorato perEat. Oggi a Milano, insieme ad altri diciannove loro colleghi, sono statiparti civili nelperche vede tra gli imputati l’ex manager diItaly Gloria Bresciani e i vertici della società di intermediazione Flash Road City. Le indagini guidate dal pm Paolo Storari avevano scoperto un sistema che gli stessi imputati definivano “per disperati”. “Tre euro a consegna, non importava quanti chilometri facevi – racconta uno deiuno deiprima di entrare in Tribunale – e se ti rifiutavi ti toglievano dal sistema”. Punizioni che prevedevano ...

