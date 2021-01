Calendario Serie A calcio | chi gioca dal 22 al 24 gennaio | orari partite | tv | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 gennaio 2021) LaA di2021 è giunta al giro di boa, con il turno numero 19 che inizierà già questa sera, alle 20.45, quando il Torino del neo-tecnico Davide Nicola andrà a caccia di punti in casa del Benevento, nel match trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky SportA, ma anche in, sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Ben quattro invece le sfide del sabato, iniziando dalle ore 15, quando Roma e Spezia si affronteranno ancora su Sky, così come Milan-Atalanta e Udinese-Inter, trasmesse rispettivamente da Sky SportA e Sky Sport 253, con la serata chiusa alle 20.45 da Fiorentina-Crotone, questa volta su. Sulla piattaforma online anche il lunch match domenicale tra Juventus e Bologna, delle 12.30, ma anche Genoa-Cagliari ...