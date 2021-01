Calcio e Finanza: per il Napoli Milik è una plusvalenza totale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Invece di lasciarlo andare a parametro zero a giugno, il Napoli dalla cessione di Milik al Marsiglia ricava una “plusvalenza totale”. Il Napoli – scrive Calcio e Finanza – aveva investito sull’attaccante polacco 32 milioni di euro con un contratto quinquennale, in scadenza il 30 giugno 2021. A giugno 2020 il calciatore aveva un valore netto a bilancio pari a 960 mila euro. Il Napoli ammortizza i calciatori a quote decrescenti (come spieghiamo anche qui), dunque a un anno dalla scadenza del contratto il costo del cartellino era già praticamente tutto ammortizzato. Questo significa, scrive ancora Calcio e Finanza, che a prescindere da quando il Napoli registrerà l’operazione a bilancio – subito o al ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Invece di lasciarlo andare a parametro zero a giugno, ildalla cessione dial Marsiglia ricava una “”. Il– scrive– aveva investito sull’attaccante polacco 32 milioni di euro con un contratto quinquennale, in scadenza il 30 giugno 2021. A giugno 2020 il calciatore aveva un valore netto a bilancio pari a 960 mila euro. Ilammortizza i calciatori a quote decrescenti (come spieghiamo anche qui), dunque a un anno dalla scadenza del contratto il costo del cartellino era già praticamente tutto ammortizzato. Questo significa, scrive ancora, che a prescindere da quando ilregistrerà l’operazione a bilancio – subito o al ...

