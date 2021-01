Blitz dei Nas in due case di riposo a Brindisi e Potenza: chiuse per carenze igieniche (Di venerdì 22 gennaio 2021) Personale insufficiente, carenze igieniche e sovraffollamento. Due case di riposo per anziani, una in provincia di Brindisi e una in provincia di Potenza, sono state chiuse a seguito di gravi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 22 gennaio 2021) Personale insufficiente,e sovraffollamento. Duediper anziani, una in provincia die una in provincia di, sono statea seguito di gravi ...

repubblica : Blitz anti ‘ndrangheta: indagato l’Udc Cesa. I pm: è il terminale dei boss crotonesi - _Carabinieri_ : Blitz antidroga dei #Carabinieri di Oristano: eseguite 8 misure cautelari. Gli indagati hanno protratto i loro traf… - marino29b : RT @DavideRicci1973: Blitz anti 'Ndrangheta, i PM: 'Lorenzo #Cesa Terminale dei Boss crotonesi. Questa non è una notizia. La vera notizia s… - LaGazzettaWeb : Blitz dei Nas in due case di riposo a Brindisi e Potenza: chiuse per carenze igieniche - cronacadiroma : #Roma - Tor Bella Monaca – #Blitz dei Carabinieri a Via dell’Archeologia -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz dei Blitz dei Nas in due case di riposo a Brindisi e Potenza: chiuse per carenze igieniche La Gazzetta del Mezzogiorno Conor McGregor sfida Dustin Poirier, ecco quanto guadagnerà l’irlandese al suo ritorno sul ring

Conor McGregor tornerà a combattere domenica 24 gennaio alla Etihad Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), a un anno di distanza dalla sua ultima apparizione sul ring. Il 32enne irlandese affronter ...

Blitz dei Nas in due case di riposo a Brindisi e Potenza: chiuse per carenze igieniche

Personale insufficiente, carenze igieniche e sovraffollamento. Due case di riposo per anziani, una in provincia di Brindisi e una in provincia di Potenza, sono state chiuse a seguito di gravi inadempi ...

Conor McGregor tornerà a combattere domenica 24 gennaio alla Etihad Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), a un anno di distanza dalla sua ultima apparizione sul ring. Il 32enne irlandese affronter ...Personale insufficiente, carenze igieniche e sovraffollamento. Due case di riposo per anziani, una in provincia di Brindisi e una in provincia di Potenza, sono state chiuse a seguito di gravi inadempi ...