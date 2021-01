Blackout Challange su TikTok, Antonella muore a 10 anni: i suoi organi salveranno altri bambini (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sembra un gioco la “Blackout challenge“ che gira sul social TikTok, ma non lo è, affatto. Questa ignobile “challenge” ha infatti mandato una bambina di 10 anni in coma irreversibile. La bimba, Antonella Sicomero, era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Di Cristina”, è stata definita dai medici in “morte celebrale“. La donazione I medici, purtroppo, hanno dovuto dare la peggiore delle notizie alla famiglia: la loro bimba non si sarebbe più risvegliata. Appresa la tragica notizia del coma irreversibile, i genitori hanno dato il consenso per la donazione di organi. Questo ultimo gesto di profondo amore salverà la vita di altri bimbi. Gli organi di Antonella andranno difatti all’Ismett di Palermo, a Genova e all’ospedale Bambin Gesù di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sembra un gioco la “challenge“ che gira sul social, ma non lo è, affatto. Questa ignobile “challenge” ha infatti mandato una bambina di 10in coma irreversibile. La bimba,Sicomero, era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Di Cristina”, è stata definita dai medici in “morte celebrale“. La donazione I medici, purtroppo, hanno dovuto dare la peggiore delle notizie alla famiglia: la loro bimba non si sarebbe più risvegliata. Appresa la tragica notizia del coma irreversibile, i genitori hanno dato il consenso per la donazione di. Questo ultimo gesto di profondo amore salverà la vita dibimbi. Glidiandranno difatti all’Ismett di Palermo, a Genova e all’ospedale Bambin Gesù di ...

Un ragazzo su sei conosce la "Blackout challenge" e quasi 1 su 5 degli intervistati afferma di aver anche partecipato al gioco. É quanto emerge da un sondaggio di Skuola.net che ha coinvolto 1.500 rag ...

Caso Tik Tok, Pisano: “Applicare strumenti di age verification”

La ministra dell'Innovazione interviene sull'episodio della bimba di 10 anni morta dopo aver partecipato a una Blackout Challenge: "Internet è deve essere uno spazio di libertà. Ma non della libertà d ...

