Bambina muore soffocata a Palermo: il Garante della privacy blocca i dati utenti su TikTok (Di venerdì 22 gennaio 2021) Bimba soffocata: Garante privacy blocca dati utenti TikTok Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti di Tik Tok "il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica". L'Autorità ha deciso di intervenire "in via d'urgenza a seguito della terribile vicenda della Bambina di 10 anni di Palermo". Il Garante già a dicembre aveva contestato a Tik Tok una serie di violazioni: scarsa attenzione alla tutela dei minori; facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori sotto ...

