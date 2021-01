ATP Cup: Italia nel gruppo C con Austria e Francia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stanotte ha avuto luogo il sorteggio dell‘ATP Cup, torneo a squadre che si svolgerà a Melbourne dall’ 1 al 5 febbraio 2021. I 12 paesi partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi: l’Italia è capitata nel gruppo C insieme a Francia e Austria. I quattro gruppi gruppo A. Sorteggiata nel primo gruppo la Serbia di Novak Djokovic, vincitrice del titolo della prima edizione del torneo. Nello stesso raggruppamento troviamo la Germania capitanata da Alexander Zverev e il Canada. Quest’ultimo potrà contare su singolaristi del calibro di Denis Shapovalov e Milos Raonic. gruppo B. La seconda classificata della prima edizione dell’ATP Cup, la Spagna, è stata estratta nel secondo gruppo. Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stanotte ha avuto luogo il sorteggio dell‘ATP Cup, torneo a squadre che si svolgerà a Melbourne dall’ 1 al 5 febbraio 2021. I 12 paesi partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi: l’è capitata nelC insieme a. I quattro gruppiA. Sorteggiata nel primola Serbia di Novak Djokovic, vincitrice del titolo della prima edizione del torneo. Nello stesso raggruppamento troviamo la Germania capitanata da Alexander Zverev e il Canada. Quest’ultimo potrà contare su singolaristi del calibro di Denis Shapovalov e Milos Raonic.B. La seconda classificata della prima edizione dell’ATP Cup, la Spagna, è stata estratta nel secondo. Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta e ...

