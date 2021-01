Aprilia | lo fermano per un controllo e trovano la droga | nei guai 35enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Durante il corso della notte i Carabinieri del locale NORM hanno tratto in arresto, un 35 enne dicolto in flagranza di reato. L’operazione L’operazione si è svolta ad, in provincia di Latina, nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Seguentemente ad unstradale, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. L’arrestato, come disposto dall’ A.G., sarà trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa di giudizio con rito direttissimo. su Il Corriere della Città.