Al Bano si scaglia pesantemente contro il Festival di Sanremo | “Scelta scellerata”

Leggi su leggilo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Vediamo insieme di capire per quale motivo Al, si ètoildi. Lui è uno dei cantanti maggiormente apprezzati sul panorama italiano e non solamente, stiamo parlando di Al. Vediamo insieme che cosa stà succedendo e per quale motivo ha dichiarato queste forti parole nei confronti della gara L'articolo proviene da Leggilo.org.