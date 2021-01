Usa: Biden, ‘Covid, non c’è un secondo da perdere, oggi firmerò ordini esecutivi’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) Washington, 21 gen. (Adnkronos) – “Non abbiamo un secondo da perdere quando c’è da riportare questo virus sotto controllo. Per questo, oggi firmerò azioni esecutive per ampliare i test, somministrare i vaccini e riaprire in sicurezza scuole e imprese”. Lo ha detto su Twitter il nuovo presidente americano Joe Biden, annunciando una serie di provvedimenti contro la pandemia del Covid-19. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Washington, 21 gen. (Adnkronos) – “Non abbiamo undaquando c’è da riportare questo virus sotto controllo. Per questo,azioni esecutive per ampliare i test, somministrare i vaccini e riaprire in sicurezza scuole e imprese”. Lo ha detto su Twitter il nuovo presidente americano Joe, annunciando una serie di provvedimenti contro la pandemia del Covid-19. L'articolo CalcioWeb.

lauraboldrini : Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima… - CottarelliCPI : Oggi finisce la fallimentare presidenza Trump. Non invidio a Joe Biden l’enorme lavoro che ha davanti, ma sono feli… - borghi_claudio : Prima ero capitato per caso davanti ad un televisore e mi è parso di sentire MANLIOHHH che menava vanto del fatto c… - infoitinterno : Azionario Usa, Biden decreterà vincitori e perdenti - Banca_MPS : Nuovo record delle borse #USA dopo il giuramento di #Biden. In area #Euro vediamo un calo dei tassi mentre negli… -