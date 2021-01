Ufficiale | Scoppa dal Vicenza alla Cavese

NunzioMarrazzo : Cavese. Ufficiale, Scoppa firma con i blufoncé ???????? #Calcio, #Calciomercato, #Cavese, #Santoriello, #Scoppa,… - TUTTOB1 : UFFICIALE - Vicenza, Scoppa alla Cavese - ideaRACatania : ??EX CATANIA:SCOPPA IN CAMPANIA. Fu uno dei primi acquisti con il ritorno di Lo Monaco. Da oggi Federico Scoppa las… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Cavese, ecco Scoppa a titolo definitivo dal Vicenza -

E’ arrivata conferma ufficiale della cessione di Federico Scoppa alla Cavese. L’annuncio arriva dal sito della società campana. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo e ha firmato un contratt ...Ancora un innesto per la Cavese che proverà ad uscire dai bassifondi della classifica del Girone C di Serie C anche grazie all’aiuto del regista argentino Federico Scoppa. Vertice basso di centrocampo ...