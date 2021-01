Tra i commissari per velocizzare le opere anche un dirigente indagato per il Morandi: il governo annuncia la nomina, poi la ritira (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un architetto indagato per il crollo del Ponte Morandi come nuovo commissario straordinario per la ristrutturazione della caserma di polizia “Ilardi” di Genova, nonché per altri interventi edilizi su commissariati e caserme di Torino. Il governo annuncia la nomina e poi la ritira: in serata, infatti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una nota di rettifica al Dpcm trasmesso ieri al Parlamento in cui si precisa che per la riorganizzazione dei presidi di sicurezza a Genova e a Torino, in luogo dell’architetto Roberto Ferrazza, è designato commissario l’ingegnere Fabio Riva, attuale Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna. Il nome di Riva è stato indicato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un architettoper il crollo del Pontecome nuovoo straordinario per la ristrutturazione della caserma di polizia “Ilardi” di Genova, nonché per altri interventi edilizi suati e caserme di Torino. Illae poi la: in serata, infatti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una nota di rettifica al Dpcm trasmesso ieri al Parlamento in cui si precisa che per la riorganizzazione dei presidi di sicurezza a Genova e a Torino, in luogo dell’architetto Roberto Ferrazza, è designatoo l’ingegnere Fabio Riva, attuale Provveditore interregionale allepubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna. Il nome di Riva è stato indicato ...

