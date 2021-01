The Matrix 4: Gina Torres è perplessa sul ritorno di alcuni personaggi morti nei precedenti film (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gina Torres, attrice presente negli ultimi due capitoli di Matrix, ha qualche dubbio riguardo al ritorno di alcuni personaggi in Matrix 4, morti nei precedenti film a differenza del suo personaggio, Cas. Gina Torres è apparsa in The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions ma non sarà presente nel cast di The Matrix 4, il prossimo capitolo scritto e diretto da Lana Wachowski, evento che l'ha resa piuttosto perplessa visto che alcuni personaggi morti precedentemente torneranno in questo sequel. L'attrice Gina Torres è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021), attrice presente negli ultimi due capitoli di, ha qualche dubbio riguardo aldiin4,neia differenza del suoo, Cas.è apparsa in TheReloaded e TheRevolutions ma non sarà presente nel cast di The4, il prossimo capitolo scritto e diretto da Lana Wachowski, evento che l'ha resa piuttostovisto cheprecedentemente torneranno in questo sequel. L'attriceè ...

L'attrice è confusa tanto quanto il pubblico circa il ritorno in vita di alcuni personaggi della saga e non del suo.

Film 2021: i migliori titolo in uscita da vedere

Mai come nei prossimi 12 mesi, pandemia permettendo, le sale cinematografiche, una volta riaperte, saranno sommerse dai film 2021 ...

