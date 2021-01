Simone Inzaghi: “Contenti della qualificazione. Sokratis? E’ un profilo sondato” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ai microfoni della Rai ha parlato Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, che ha commentato il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Parma e ha parlato di mercato. Queste le sue parole: “Insieme alla qualificazione ai quarti, che non è una cosa scontata come abbiamo visto, il rientro di Lulic è la nota più bella della serata. Ora giochiamo i quarti nel migliore dei modi, purtroppo negli ultimi cinque anni abbiamo giocato solo una volta in casa nei quarti”. Domani si opera Luiz Felipe, andrete sul mercato?“Per ora abbiamo reintegrato Vavro, che era un nostro giocatore. Aspettiamo l’operazione di Luiz Felipe. Stiamo valutando sul mercato, se ci sarà il giocatore giusto lo acquisteremo. Non è facile, perché a gennaio le società si tengono i pezzi migliori, ma ci serve un difensore ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ai microfoniRai ha parlato, tecnicoLazio, che ha commentato il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Parma e ha parlato di mercato. Queste le sue parole: “Insieme allaai quarti, che non è una cosa scontata come abbiamo visto, il rientro di Lulic è la nota più bellaserata. Ora giochiamo i quarti nel migliore dei modi, purtroppo negli ultimi cinque anni abbiamo giocato solo una volta in casa nei quarti”. Domani si opera Luiz Felipe, andrete sul mercato?“Per ora abbiamo reintegrato Vavro, che era un nostro giocatore. Aspettiamo l’operazione di Luiz Felipe. Stiamo valutando sul mercato, se ci sarà il giocatore giusto lo acquisteremo. Non è facile, perché a gennaio le società si tengono i pezzi migliori, ma ci serve un difensore ...

infoitsport : Lazio, Simone Inzaghi: 'Vittoria che dà fiducia. Papastathopoulos? Valutiamo' - sportli26181512 : Lazio, Simone Inzaghi: 'Vittoria che dà fiducia. Papastathopoulos? Valutiamo': E' soddisfatto l'allenatore della La… - UomoRango : @liidsss ..mettici che Simone Inzaghi ha praticamente firmato il rinnovo triennale - flamanc24 : RT @delinquentweet: Tacco volante di Simone Inzaghi, stasera agile in tuta, per recuperare il pallone sulla linea laterale #LazioParma - AversanaDell : @FrancescoRoma78 A me basterebbe Simone inzaghi o almeno un allenatore che ci dia un gioco, che verticalizzi, che s… -