Piazzapulita | anticipazioni 21 gennaio 2021

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 21, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: la crisi politica; il mistero della scomparsa dei vaccini Pfizer; un’inchiesta sulle RSA. Nel corso della serata, inoltre, un reportage dalla Bosnia, dove la neve e il gelo si sono abbattuti sulla rotta dei migranti che provano a raggiungere l’Europa.: ospiti 21Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il vicesegretario del PD Andrea Orlando; il leader di Azione Carlo Calenda; l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola; il fondatore di Emergency Gino Strada e i giornalisti ...