Papu Gomez tagga su Instagram 4 giocatori dell'Atalanta ma... (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nelle ultime settimane il Papu Gomez è sotto i riflettori non per quello che fa sul campo ma per quello che pubblica sui social network. L'argentino da quando vive da separato in casa con l'Atalanta, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nelle ultime settimane ilè sotto i riflettori non per quello che fa sul campo ma per quello che pubblica sui social network. L'argentino da quando vive da separato in casa con l', ...

TuttoMercatoWeb : TMW - Cincinnati, aumenta il pressing per il Papu Gomez: passi avanti - sportli26181512 : Papu Gomez tagga su Instagram 4 giocatori dell'#Atalanta ma...: Il calciatore argentino ha condiviso nelle sue stor… - cmd0721 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Cincinnati, aumenta il pressing per il Papu Gomez: passi avanti - VoceGiallorossa : ?? Offerta del Cincinnati per Papu Gomez #ASRoma - romanewseu : #Calciomercato, #Gomez verso l’#MLS: vicino l’accordo con il #Cincinnati #ASRoma #Romanewseu… -