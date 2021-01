‘Ndrangheta | l’intercettazione del consulente di Invitalia oggi nel team anti Covid arrestato | “Andammo anche al compleanno di Berlusconi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Un parente di alcuni esponenti della cosca De Stefano sostiene di aver partecipato in passato a undi Silvio. Emergequesto sullo sfondo dell’inchiesta “Basso profilo” che ha portato all’arresto dell’assessore al Bilancio della Regione Calabria Francesco Talarico e che vede indagato il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa. “Siamo completamente… noi siamo, noi siamo il gruppo… diciamo, che seguiva Antonio dappertutto, andavamo… cioè per dirne una…aldieh…”. L’Antonio nominato nelè l’ex senatore Antonio Caridi, imputato nel processo “Gotha”, in corso a Reggio Calabria, che gli è costato l’uscita definitiva dall’agone politico. A parlare, invece, è Natale Errigo, ...