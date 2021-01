Milan, tre recuperi importanti per Pioli prima dell’Atalanta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Contro l’Atalanta, Stefano Pioli recupera tre pedine molto importanti: il Milan contro i nerazzurri avrà Hernandez, Rebic e Krunic Stefano Pioli ha buoni motivi per sorridere prima della supersfida di sabato contro l’Atalanta. Il tecnico del Milan può contare su una classifica confortante e il titolo platonico di campione d’inverno ma ha ricevuto notizie confortanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Contro l’Atalanta, Stefanorecupera tre pedine molto: ilcontro i nerazzurri avrà Hernandez, Rebic e Krunic Stefanoha buoni motivi per sorrideredella supersfida di sabato contro l’Atalanta. Il tecnico delpuò contare su una classifica confortante e il titolo platonico di campione d’inverno ma ha ricevuto notizie confortanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

