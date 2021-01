Masterchef Italia 10 anticipazioni giovedì 21 gennaio | prove | ospiti ed eliminazioni

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 21 gennaio 2021)212021, a partire dalle ore 21.10 circa torna in onda il consueto appuntamento settimanale con10. I concorrenti rimasti in gara sono 15 e, in questa puntata, si affronteranno tra Mistery Box, Invention Test, prova in esterna e Pressure Test. Come sempre, anche in questa occasione verrà decretato un eliminato. Ricordiamo che nella scorsa puntata, quella di14, è uscita di scena l’aspirante chef Alessandra. Ad ogni modo, vediamo come si svolgeranno ledi questa settimana e in cosa dovranno cimentarsi i concorrenti. Le prime duedella puntata del 21di1010 sta ...