Mara Venier torna a fare l’attrice? Il progetto top secret (Di giovedì 21 gennaio 2021) La conduttrice di Domenica In potrebbe imbarcarsi in un nuovissimo progetto cinematografico, tra l'altro diretto da un noto regista turco... L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 21 gennaio 2021) La conduttrice di Domenica In potrebbe imbarcarsi in un nuovissimocinematografico, tra l'altro diretto da un noto regista turco... L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ricpuglisi : Stupendo: Mara Venier chiede a Selvaggia Lucarelli un parere sulla variante brasiliana del #Covid19. - bubinoblog : INDISCREZIONE CHOC: MARA VENIER NEL CAST DEL NUOVO FILM DI FERZAN ÖZPETEK? - grondoamore : Ma che domande, Fred De Palma, Shade, Elettra Lamborghini, i Boomdabash, hosted by Maria De Filippi e Mara Venier,… - infoitcultura : Ascolti TV 17 gennaio, record per Mara Venier con Domenica In: share del 18% - infoitcultura : Mara Venier e la strana situazione live: “Sempre le mani qua” -