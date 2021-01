Maltempo: allerta arancione nelle prossime ore in FVG (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di color ‘arancione’, valida dalle 12 di domani alle 12 di sabato, per neve e pericolo valanghe ‘forte’ nelle aree montane del Friuli Venezia Giulia. allerta ‘gialla’ invece lungo parte della pianura e costa per piogge e mareggiate. Tra domani sera e sabato mattina – si legge nell’avviso della Protezione civile – un marcato fronte interesserà la regione. Da domani pomeriggio sono previste precipitazioni abbondanti su bassa pianura e costa, intense sui monti e pedemontana, localmente molto intense specie sulle Prealpi. Quota neve sui 1000-1200 metri circa, possibili anche a quote inferiori sulle zone più interne, temporaneamente a circa 1700 metri sulle zone prealpine più esposte ai venti meridionali. Vento sostenuto o forte da sud o ... Leggi su udine20 (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’meteo di color ‘’, valida dalle 12 di domani alle 12 di sabato, per neve e pericolo valanghe ‘forte’aree montane del Friuli Venezia Giulia.‘gialla’ invece lungo parte della pianura e costa per piogge e mareggiate. Tra domani sera e sabato mattina – si legge nell’avviso della Protezione civile – un marcato fronte interesserà la regione. Da domani pomeriggio sono previste precipitazioni abbondanti su bassa pianura e costa, intense sui monti e pedemontana, localmente molto intense specie sulle Prealpi. Quota neve sui 1000-1200 metri circa, possibili anche a quote inferiori sulle zone più interne, temporaneamente a circa 1700 metri sulle zone prealpine più esposte ai venti meridionali. Vento sostenuto o forte da sud o ...

Andyphone : RT @qn_lanazione: Maltempo, allerta meteo in Toscana - qn_lanazione : Maltempo, allerta meteo in Toscana - ilGiunco : Maltempo, scatta l’allerta meteo: codice giallo per vento e temporali su tutta la Maremma - infoitinterno : Torna il maltempo in Liguria, allerta meteo per temporali, vento e mareggiate - LuinoNotizie : #Maltempo, nuova allerta meteo per #rischioneve anche nel #Varesotto -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allerta Maltempo, allerta per piene fiumi, rischio frane e vento - Emilia-Romagna Agenzia ANSA Torna il maltempo, nuova allerta meteo per la giornata di domani

Torna sulla Liguria il maltempo, con piogge diffuse e temporali. Sono inoltre attesi anche venti forti e mareggiate. Per questo motivo Arpal ha emesso per la giornata di domani una nuova allerta meteo ...

Allerta pioggia nel sud Sardegna: il maltempo continua a imperversare nell’Isola

Allerta pioggia nel sud Sardegna: il maltempo continua a imperversare nell'Isola. Pensavate avesse smesso di piovere vero?

Torna sulla Liguria il maltempo, con piogge diffuse e temporali. Sono inoltre attesi anche venti forti e mareggiate. Per questo motivo Arpal ha emesso per la giornata di domani una nuova allerta meteo ...Allerta pioggia nel sud Sardegna: il maltempo continua a imperversare nell'Isola. Pensavate avesse smesso di piovere vero?