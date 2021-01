Lutto per Alain Delon e tutto il cinema. L’amore tra vita e pellicole: “Te ne sei andata così rapidamente” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una terribile perdita per il mondo del cinema. Lutto per la morte della nota attrice Nathalie Delon, famosa anche per essere stata la moglie di Alain Delon. Non a caso uno dei film che l’ha vista maggiormente protagonista nella sua carriera professionale è stato ‘Il Samurai’ del regista Jean-Pierre Melville. Assieme a lei c’era il suo ex coniuge. Se n’è andata nella capitale della Francia, Parigi. La donna aveva 79 anni e a comunicare la sua dipartita ci ha pensato l’amatissimo figlio Anthony. Quest’ultimo ha infatti annunciato: “Mia madre è morta questa mattina alle 11, a Parigi, circondata dai suoi affetti. Lei è morta per un cancro che è stato rapido”. Sul social network Instagram l’uomo ha anche pubblicato un post in segno di Lutto, che riportava la semplice ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una terribile perdita per il mondo delper la morte della nota attrice Nathalie, famosa anche per essere stata la moglie di. Non a caso uno dei film che l’ha vista maggiormente protagonista nella sua carriera professionale è stato ‘Il Samurai’ del regista Jean-Pierre Melville. Assieme a lei c’era il suo ex coniuge. Se n’ènella capitale della Francia, Parigi. La donna aveva 79 anni e a comunicare la sua dipartita ci ha pensato l’amatissimo figlio Anthony. Quest’ultimo ha infatti annunciato: “Mia madre è morta questa mattina alle 11, a Parigi, circondata dai suoi affetti. Lei è morta per un cancro che è stato rapido”. Sul social network Instagram l’uomo ha anche pubblicato un post in segno di, che riportava la semplice ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Lions in lutto per la scomparsa del socio Francesco Ghio La Gazzetta di Lucca Muore gettandosi dal tetto della scuola a Ravenna sconvolto per la morte dell'amico

La tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì: la vittima era andato nel pomeriggio alla camera mortuaria per l'ultimo saluto all'operaio morto sul lavoro e a cui era legatissimo ...

Lutto nel mondo della pallanuoto abruzzese, muore storico fisioterapista del Settebello

Pescara. Anche il mondo dello sport abruzzese piange la scomparsa di Luca Mamprin, 40 anni appena compiuti, romano, storico fisioterapista della Nazionale Italiana di pallanuoto guidata da Alessandro ...

